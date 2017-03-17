Ватцке: Хотели избежать противостояния с Баварией

В 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия встретится с Монако. Представители немецкого клуба остались довольны таким жребием.
"Мы хотели избежать противостояния с Баварией. Думаю, они тоже не хотели встречаться с нами. С этой точки зрения жеребьевка получилась хорошей", — считает Ватцке.
"Я видел противостояние Монако с Манчестер Сити. Знаю, что в чемпионате Франции их разница мячей составляет +58. Нас ожидают трудные матчи", — добавил исполнительный директор Боруссии.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.