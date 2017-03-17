Реакция футбольного мира на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию реакцию футбольной общественности на итоговый жребий.
Хави Мартинес, защитник Баварии.
"Увидимся скоро, Мадрид..."
Луис Гарсия, экс-игрок Ливерпуля.
"Это хорошая жеребьевка! Не могу дождаться матчей".
Cебастьян Роде, полузащитник Боруссии Дортмунд:
"Монако! Лидер чемпионата Франции — определенно, это интересный жребий".
Радамель Фалькао, нападающий Монако:
"Сыграем с Боруссией... Вперед, Монако!"
ФК Бавария
"Мастер и Ученик. Бавария — Реал Мадрид".
ФК Ювентус
"Юве — Бавария: Дерби Дани Алвеша. Сегодняшняя жеребьевка свела бразильского защитника против его бывшего клуба".
Бернарду Силва, полузащитник Монако
Португальский полузащитник Монако готовится к встрече с партнером по сборной Рафаэлем Геррейро.
Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов можно посмотреть тут.