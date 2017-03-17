лента новостей

14:55

Недвед: Ювентус может играть с Барселоной без боязни

14:41

Румменигге: Реал абсолютно топовый соперник

14:32

Стали известны точные даты проведения матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

14:18

Бутрагеньо: Хотели бы встретиться с Баварией на более поздней стадии

14:10

Анчелотти: Матч против Реала будет особенным для меня

13:59

Ватцке: Хотели избежать противостояния с Баварией

13:49

Реакция футбольного мира на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов

13:13

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

11:31

Морган: Было бы неплохо сыграть с Барселоной

23:45

Раджи: Хочется отомстить Лестеру за Раньери