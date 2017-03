Реакция футбольного мира на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов

Вашему вниманию подборка комментариев футболистов после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию реакцию футбольной общественности на итоговый жребий.

Хави Мартинес, защитник Баварии.

"Увидимся скоро, Мадрид..."

Луис Гарсия, экс-игрок Ливерпуля.

"Это хорошая жеребьевка! Не могу дождаться матчей".

Cебастьян Роде, полузащитник Боруссии Дортмунд:

"Монако! Лидер чемпионата Франции — определенно, это интересный жребий".

Радамель Фалькао, нападающий Монако:

"Сыграем с Боруссией... Вперед, Монако!"

ФК Бавария

"Мастер и Ученик. Бавария — Реал Мадрид".

ФК Ювентус

"Юве — Бавария: Дерби Дани Алвеша. Сегодняшняя жеребьевка свела бразильского защитника против его бывшего клуба".

Бернарду Силва, полузащитник Монако

Португальский полузащитник Монако готовится к встрече с партнером по сборной Рафаэлем Геррейро.

Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов можно посмотреть тут.