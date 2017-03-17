Морган: Было бы неплохо сыграть с Барселоной

Капитан Лестера Уэс Морган поделился ожиданиями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник Лестера Уэс Морган признался, что хотел бы вновь встретиться с Барселоной. Чемпионы Англии уже играли с каталонским клубом в предсезонном турнире, и теперь в Лестере жаждут встречи на официальном уровне.

"Мечтаю ли я победить в Лиге чемпионов? Да. Мы сделали невозможное, когда победили в Премьер-лиге. Я уверен, что никто не ожидал, что мы сможем зайти так далеко в Лиге чемпионов. Так почему бы не помечтать? Мы просто должны дождаться жеребьевки и посмотреть, кого мы получим в соперники, и сосредоточиться на нашей следующей игре", — сказал Морган.

"Я никогда не был на Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу. Было бы фантастически сыграть на одном из этих стадионов и испытать эти эмоции. Мы уже играли с Барсой перед началом сезона, поэтому было бы неплохо вновь сыграть против них", — признался защитник.

Напомним, что УЕФА может наказать Моргана за его празднование гола.