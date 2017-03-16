Раджи: Хочется отомстить Лестеру за Раньери

Защитник Монако Андреа Раджи поделился ожиданиями от 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник Монако Андреа Раджи признался, что надеется попасть на Лестер в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игрок хочет отомстить английскому клубу за отставку Клаудио Раньери.

"Я хочу встретиться с Лестером в четвертьфинале. Это будет забавное испытание, к тому же я хочу отомстить за Раньери, который прислал мне сообщение с поздравлением о выходе в следующую стадию", — сказал Раджи на Radio Kiss Kiss.

Также опытный футболист отметил своих молодых одноклубников. Особенно Раджи выделил Килиана Мбаппе.

"Монако имеет отличных скаутов, которые находят талантливых молодых футболистов, таких как Фабиньо и Бакайоко".

"Килиан Мбаппе такой молодой, но он феноменален и его ждет великолепная карьера", — считает Раджи.

Стоит отметить, что скауты МЮ просматривали Мбаппе и Бакайоко на матче с Манчестер Сити.