УЕФА может наказать Моргана за его празднование гола

В УЕФА углядели нарушения в безобидном на первый взгляд праздновании Уэса Моргана в матче с Севильей.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов капитан Лестера Уэс Морган открыл счет. Защитник отпраздновал гол таким образом, что к нему могут появиться вопросы от УЕФА.

После забитого гола Морган побежал и посмотрел в воображаемую подзорную трубу, что является отсылкой к известному алкогольному бренду Captain Morgan.

В свое оправдание ямайцу нечего сказать, ведь приблизительно в это же время в официальном твиттере бренда появился пост с подзорной трубой, что недвузначно намекает на связь между этими событиями. Более того, Captain Morgan в это время проводит акцию: "Празднуй как Капитан!".

Стоит отметить, что болельщики уже давно именуют ямайца Капитаном Морганом, что можно трактовать и в буквально смысле, поскольку Морган действительно является капитаном Лестера.

Таким образом, если УЕФА увидит в действиях Уэса Моргана рекламный ход, игрок может быть оштрафован.

Напомним, что Уэс Морган стал первым ямайцем в истории, забившим в Лиге чемпионов.