Шекспир: Варди не жулик и никогда им не был

Тренер Лестера Крэйг Шекспир отреагировал на высказывания полузащитника Севильи Самира Насри, который назвал Варди "жуликом". Причиной такого выпада стал инцидент, из-за которого француз получил красную карточку.
"Джейми не жулик и никогда им не был. Игра окончена и рефери принял свое решение. Мы должны двигаться дальше", — считает Шекспир.
Также Шекспир не переживает по поводу голевой засухи, которая была у Варди в первой половине сезона.
"Назовите мне нападающего, с которым бы такого не случалось. Вы видели, какая была реакция у Варди после того, как он забил гол. Нападающие живут и умирают с этими целями, для них жизненно важна результативность", — цитирует тренер Belfast Telegraph.
"Но сейчас мы думаем не об этом. Мы показали хорошую игру во вторник, но мы должны и дальше быть конкурентноспособными. Мы должны добывать результат в каждом матче", — добавил наставник Лестера.
Следующий матч Лестер сыграет в рамках чемпионата Англии — на выезде против Вест Хэма.