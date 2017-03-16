Шекспир: Варди не жулик и никогда им не был

Главный тренер Крэйг Шекспир встал на защиту своего подопечного Джейми Варди.

Тренер Лестера Крэйг Шекспир отреагировал на высказывания полузащитника Севильи Самира Насри, который назвал Варди "жуликом". Причиной такого выпада стал инцидент, из-за которого француз получил красную карточку.

"Джейми не жулик и никогда им не был. Игра окончена и рефери принял свое решение. Мы должны двигаться дальше", — считает Шекспир.

Также Шекспир не переживает по поводу голевой засухи, которая была у Варди в первой половине сезона.

"Назовите мне нападающего, с которым бы такого не случалось. Вы видели, какая была реакция у Варди после того, как он забил гол. Нападающие живут и умирают с этими целями, для них жизненно важна результативность", — цитирует тренер Belfast Telegraph.

"Но сейчас мы думаем не об этом. Мы показали хорошую игру во вторник, но мы должны и дальше быть конкурентноспособными. Мы должны добывать результат в каждом матче", — добавил наставник Лестера.

Следующий матч Лестер сыграет в рамках чемпионата Англии — на выезде против Вест Хэма.