Мбаппе, Облак, Дибала и Шмайхель — претенденты на звание Лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена игроков, которые могут быть признаны лучшими на этой неделе в Лиге чемпионов.

14 марта выход в четвертьфинал ЛЧ оформили Лестер и Ювентус, а 15 – Монако и Атлетико.

УЕФА назвал 4 претендентов на звание Лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Ими стали вратари Лестера и Атлетико – Каспер Шмайхель и Ян Облак соответственно, а также форварды Ювентуса и Монако – Пауло Дибала и Килиан Мбаппе.

Шмайхель при счете 2:0 сумел отразить пенальти, который не дал Севилье перевести матч в овертайм. Благодаря этому Лисы впервые в своей истории пробились в четвертьфинал ЛЧ.

Ян Облак сумел сохранить ворота Атлетико на замке в игре против Байера. В одном из эпизодов словенец трижды выручил свою команду.

Пауло Дибала забил гол, который принес Ювентусу победу над Порту – 1:0.

Килиан Мбаппе также отметился голом в ворота Ман Сити. Монегаски обыграли Горожан 3:1 (6:6 по сумме двух матчей) и также вышли в 1/4 финала.