Зидан: Не думаю, что кто-то надеется получить в соперники Лестер

Главный тренер Реала Зинедин Зидан считает, что Лестер в Лиге чемпионов способен доставить проблемы абсолютно любому коллективу.

По итогам вчерашних матчей стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. В восьмерку сильнейших команд Европы вошли представители пяти стран. Это Атлетико (Испания), Бавария (Германия), Барселона (Испания), Боруссия Дортмунд (Германия), Лестер (Англия), Монако (Франция), Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

"Я не думаю, что кто-либо надеется увидеть в соперниках Лестер. Их достижения говорят сами за себя", — сказал Зидан.

"Многие считали, что в прошлом сезоне им не удастся удержать лидерство в АПЛ, но они сделали это. Многие считали, что Лестеру не удастся пройти Севилью после поражения в Испании, однако они сделали и это".

"Кто бы не попался Лестеру в 1/4 финала, англичане не будут фаворитами. И из-за этого давления на соперника Лис может случиться все, что угодно".

"В этой команде есть несколько очень талантливых футболистов. Лестер играет со страстью и у этого коллектива большое сердце. Против таких команд никогда не бывает просто. На этом этапе турнира все начинают мечтать о итоговой победе".

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится завтра в Ньоне.