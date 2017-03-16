Гвардиола впервые в тренерской карьере не сумел выйти в 1/2 финала ЛЧ

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола впервые в карьере не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ман Сити по итогам двухматчевого противостояния вылетел из Лиги чемпионов от Монако. За два поединка командам удалось отгрузить в ворота друг друга по 6 голов, однако из-за правила выездного гола в следующую стадию вышла именно французская команда.

За свою тренерскую карьеру Гвардиола успел поработать с Барселоной и Баварией. С испанцами наставник четырежды доходил как минимум до полуфиналов, а с Ротен он добивался такого же успеха трижды.

Таким образом, впервые в карьере Гвардиоле не удалось дойти со своей командой до 1/2 самого престижного турнира Старого Света.

К слову, вчера Гвардиола провел свой 100-й матч в турнирах под эгидой УЕФА и, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, побил рекорд Луи ван Гаала.