Гвардиола впервые в тренерской карьере не сумел выйти в 1/2 финала ЛЧ

16 марта 2017

Хосеп Гвардиола, getty images

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола впервые в карьере не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ман Сити по итогам двухматчевого противостояния вылетел из Лиги чемпионов от Монако. За два поединка командам удалось отгрузить в ворота друг друга по 6 голов, однако из-за правила выездного гола в следующую стадию вышла именно французская команда.

За свою тренерскую карьеру Гвардиола успел поработать с Барселоной и Баварией. С испанцами наставник четырежды доходил как минимум до полуфиналов, а с Ротен он добивался такого же успеха трижды.

Таким образом, впервые в карьере Гвардиоле не удалось дойти со своей командой до 1/2 самого престижного турнира Старого Света.

К слову, вчера Гвардиола провел свой 100-й матч в турнирах под эгидой УЕФА и, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, побил рекорд Луи ван Гаала.

Источник: Sky Sports

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