Три испанских клуба сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов 5-й сезон подряд

Мадридский Атлетико прошел Байер и присоединился к Барселоне и Реалу в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На прошлой неделе Реал довел до логического завершения противостояние с Наполи (6:1) и вышел в следующую стадию Лиги чемпионов.

Успех Реала повторила и Барселона, совершив невероятный камбэк в матче с ПСЖ (6:5). Сегодня ночью к Барселоне и Реалу в 1/4 финала Лиги чемпионов присоединился и мадридский Атлетико.

После уверенной победы Матрасников в Германии над Байером (4:2), подопечные Симеоне в итоге с легкостью вышли в следующую стадию.

Таким образом, уже пятый сезон подряд на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют сразу три клуба из Испании.

Отметим, что из этих пяти сезонов лишь раз идиллия Атлетико, Барселоны и Реала была нарушена. Речь о сезоне 2012/2013, когда компанию грандам вместо Матрасников составила Малага.

Также добавим, что в последних трех сезонах Лиги чемпионов обязательно побеждала испанская команда.