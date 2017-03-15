Атлетико спокойно прошел Байер

Матрасники без особых проблем довели до логичного завершения противостояние с Байером.

После комфортной победы Атлетико в Германии (4:2) мало кто сомневался в итоговом успехе Матрасников, однако в этом сезоне мы с вами стали свидетелями стольких камбэков, что просто так сбрасывать со счетов Байер было несколько опрометчиво. Тем не менее, сегодня чуда так и не случилось, и Атлетико с легкостью довел двухматчевое противостояние до логичного завершения.

Гости активно начали матч, пытаясь забить быстрый гол, однако этого не случилось, и Атлетико удалось завладеть преимуществом. Первые 30 минут команды поочередно владели инициативой, создавая полумоменты. Можно вспомнить опасные удары Фолланда и Чичарито, спасение Хименеса, когда игроку удалось в последний момент выбить мяч из-под ног Брандта, а также дальние удары хозяев поля.

В конце тайма Атлетико был обязан забивать, однако героем этих минут стал голкипер Байера Бернд Лено. Сначала вратарь в прекрасном прыжке отразил удар от Корреа, а спустя всего минуту страж ворот чудом справился с дальним выстрелом Коке. Тогда мяч летел в самый угол ворот. На этой ноте команды отправились отдыхать и было понятно, что интриги сегодня мы так и не дождемся.

На 8-й секунде второй половины встречи мог забивать Гризманн, однако мяч банально не лёг французу на ногу. Спустя 10 минут Матрасники создали еще два момента. Сперва мог отличаться Корреа, однако форварду не хватило точности после того, как он накрутил двоих оппонентов, а затем удача обошла стороной того же Гризманна. Антуан изящно перебрасывал мяч через Лено, но круглый предательски пролетел мимо ворот.

После этого о себе напомнили гости. Да еще как! Брандт воспользовался ошибкой соперника, вышел один на один, но его удар смог парировать Облак. Тут как тут на добивании оказался Фолланд, однако его два (!) удара также были отражены голкипером Атлетико. Но и это еще не все. Четвертый удар нанес Чичарито, однако мексиканец не попал в створ. Просто невероятная игра Облака, который спас свою команду от неминуемого гола.

На этом футбол как таковой закончился и команды спокойно доигрывали поединок. Увы, Байеру не удалось возродить интригу в противостоянии, но в этом Фармацевты виноваты сами. И здесь речь идет даже не о сегодняшнем матче. Немцы должны были внимательнее играть в обороне в первой игре, а не допускать таких глупых ошибок. В итоге имеем по сути легчайший проход испанской команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Александр Пузик, Football.ua

Атлетико — Байер 0:0

Атлетико: Облак — Врсалько, Хименес, Годин, Лукас — Сауль, Партей, Коке, Феррейра-Карраско (Савич, 72) — Корреа (Гайтан, 65), Гризманн

Байер: Лено — Хильберт, Едвай, Драгович, Вендел — Брандт (Бэйли, 78), Баумгартлингер, Кампль, Беллараби — Фолланд (Арангис, 87), Чичарито (Мехмеди, 82)

Предупреждения: Едвай, Баумгартлингер — Хименес, Гайтан