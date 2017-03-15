Симпсон: Верим в победу над любым соперником в Лиге чемпионов

15 марта 2017

Симпсон не боится грандов, Getty Images

Защитник Лестер Дэнни Симпсон с оптимизмом ждет жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Лестер может встретиться с такими командами, как Реал, Барселона или Бавария. Но это никак не смущает защитника Лис Дэнни Симпсона. 

"Они все серьезные соперники. С кем бы мы ни играли, мы должны быть уверенны в себе в обоих матчах. Если мы покажем игру, как с Севильей, с таким же командным духом и сплоченностью, то мы верим в победу", — сказал Симпсон.

"Шекспир был здесь на протяжении годов. Он неплохо сработал и я рад за него, рад, что он получил эту работу", — признался защитник Лестера. 

"Мы наслаждаемся победой над Севильей, но мы должны вернуться к тренировкам, потому что у нас важная игра с Вест Хэмом", — добавил Симпсон.

Напомним, что Лестер обыграл Севилью и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Источник: Goal.com

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