Бонуччи в четвертьфинале Лиги чемпионов хочет встретиться с Барселоной

15 марта 2017

Леонардо Бонуччи, Getty Images

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи высказал пожелания относительно следующего соперника в Лиге чемпионов.

Защитник Старой Синьоры Леонардо Бонуччи рассказал о желаемом сопернике в четверьфинале Лиги чемпионов.

"Барселона совершила невероятный камбэк, и это большая мотивация встретиться с командой, которая обыграла нас в финале два года назад", — цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на Sky.

"Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — это промежуточная цель для Юве. Мы в восьмерке лучших и теперь будем стараться улучшить результат"

Также Бонуччи добавил, что не хотел бы встретиться с Баварией потому, что Бавария совершенная команда и в в двух играх мюнхенцев сложно обыграть.

29-летний Бонуччи сыграл в текущем сезоне 26 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

Источник: Football Italia

Команды
статьи по теме:
Андреа Белотти, Getty Images 15 марта 2017 ​Барселона нацелилась на Белотти
Барселона больше не рассматривает кандидатуру Сампаоли, Getty Images 15 марта 2017 Барселона больше не рассматривает кандидатуру Сампаоли
Барселона предложила Месси выгодный контракт, Getty Images 13 марта 2017 Барселона заплатит Месси 40 млн евро за продление контракта
Андрес Иньеста, Getty Images 13 марта 2017 Барселона может продлить Иньесту до 2020 года
Барселона хочет вернуть Бельерина, Getty Images 14 марта 2017 Барселона провела переговоры по трансферу Бельерина
Луис Суарес, Getty Images 12 марта 2017 Барселона проиграла впервые, когда забил Луис Суарес
Getty Images 13 марта 2017 Уже 207 тысяч человек требуют переиграть матч Барселона — ПСЖ
 
 Rambler's Top100