Бонуччи в четвертьфинале Лиги чемпионов хочет встретиться с Барселоной

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи высказал пожелания относительно следующего соперника в Лиге чемпионов.

Защитник Старой Синьоры Леонардо Бонуччи рассказал о желаемом сопернике в четверьфинале Лиги чемпионов.

"Барселона совершила невероятный камбэк, и это большая мотивация встретиться с командой, которая обыграла нас в финале два года назад", — цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на Sky.

"Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — это промежуточная цель для Юве. Мы в восьмерке лучших и теперь будем стараться улучшить результат"

Также Бонуччи добавил, что не хотел бы встретиться с Баварией потому, что Бавария совершенная команда и в в двух играх мюнхенцев сложно обыграть.

29-летний Бонуччи сыграл в текущем сезоне 26 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.