Атлетико — Байер: прогноз на матч от букмекеров

Букмекеры считают Атлетико фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Байера.

Мадридский Атлетико на домашнем стадионе примет леверкузенский Байер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в среду, 15 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Атлетико букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,6. Победа Байера оценивается в 5,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,1.

Букмекеры из конторы William Hill также считают мадридский клуб фаворитом матча. Так, на успех Атлетико контора принимает ставки с коэффициентом 1,62, а на победу леверкузенцев — 5,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,2.