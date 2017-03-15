Лено сыграет против Атлетико в защитной маске

Сегодня Байер на выезде сразится с Атлетико в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч в Германии завершился победой испанской команды со счетом 4:2.
В пятницу в матче с Вердером в Бундеслиге (1:1) голкипер Фармацевтов Бернд Лено сломал нос.
Как информирует официальный сайт УЕФА, вратарь сможет сыграть в сегодняшнем матче против Матрасников, однако на поле он выйдет в специальной защитной маске.
Поединок между Атлетико и Байером начнется в 21:45 по киевскому времени.