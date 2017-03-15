Лено сыграет против Атлетико в защитной маске

Голкипер Байера Бернд Лено в сегодняшнем поединке против Атлетико будет вынужден действовать в специальной маске.

Сегодня Байер на выезде сразится с Атлетико в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч в Германии завершился победой испанской команды со счетом 4:2.

В пятницу в матче с Вердером в Бундеслиге (1:1) голкипер Фармацевтов Бернд Лено сломал нос.

Как информирует официальный сайт УЕФА, вратарь сможет сыграть в сегодняшнем матче против Матрасников, однако на поле он выйдет в специальной защитной маске.

Поединок между Атлетико и Байером начнется в 21:45 по киевскому времени.