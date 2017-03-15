Прогноз на матч Монако — Манчестер Сити от букмекеров

Букмекеры считают шансы Манчестер Сити и Монако практически равными ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Монако на домашнем стадионе примет Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в среду, 15 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Победа Монако оценивается в 2,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,8.

Букмекеры из конторы William Hill также считают, что у Сити и Монако равные шансы на победу. Так, на успех Манчестер Сити контора принимает ставки с коэффициентом 2,6, а на победу Монако — 2,62. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.