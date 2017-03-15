​Сампаоли: Мы не заслуживали такого результата

Севилья не смогла развить успех первого поединка противостояния с Лестером и второй матч в Англии испанцы проиграли. По итогам двух матчей Севилья проиграла (2:3) и вылетела из Лиги чемпионов, так и не сумев выйти в четвертьфинал.
"Первый пропущенный гол заставил команду остыть", — сказал специалист после игры.
"Вратарь Лестера сыграл важную роль в обоих матчах, он отразил два пенальти".
"Даже после того, как мы остались вдесятером, заставляли Лестер играть на своей половине поля и создавали опасные ситуации. Но это было сложно, так как они играл в домашних стенах".
"Думаю, мы не заслужили такого результата", — добавил наставник.
Уже 19-го марта Севильи предстоит один из важнейших матчей в этом чемпионате Испании против Атлетико.