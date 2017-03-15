Реакция футболистов в Твиттере на успех Лестера

15 марта 2017

Уэс Морган, getty images

Робби Сэведж, Эдвин ван дер Сар, Сантьяго Каньисарес и другие — об успехе Лестера в матче с Севильей.

Бывший игрок Лестера Робби Сэведж болел за команду на стадионе и даже успел провести трансляцию в Перископ. И правда "Вау".

 

Какое невероятное преображение Лестера после поражения от Суонси! Уже четвертьфинал Лиги чемпионов. Невероятно! (все тот же Робби Сэведж)

 

Они заслужили право на мечту! (Рио Фердинанд, экс-игрок МЮ и сборной Англии)

 

Просто вау! (Уэс Морган, защитник Лестера)

 

ВАУ, ну и ночь для Лестера! Поздравляю с выходом в четвертьфинал ЛЧ! (Лоттар Матеус, экс-игрок Баварии и сборной Германии)

 

Когда слова не нужны. (Кристиан Фухс, защитник Лестера)

 

Поздравляю, мужик!!! (Сантьяго Каньисарес, экс-игрок Валенсии и сборной Испании, в адрес Каспер Шмайхеля)

 

Каспер Шмайхель становится все более и более важным для своей команды. Интересно, насколько далеко он зайдет. Кстати, действительно отличный парень (Эдвин ван дер Сар, экс-игрок МЮ и сборной Нидерландов).

 

Желаем удачи Лестеру в Лиге чемпионов. (Севилья)

 

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