Реакция футболистов в Твиттере на успех Лестера

Робби Сэведж, Эдвин ван дер Сар, Сантьяго Каньисарес и другие — об успехе Лестера в матче с Севильей.

Бывший игрок Лестера Робби Сэведж болел за команду на стадионе и даже успел провести трансляцию в Перископ. И правда "Вау".

Какое невероятное преображение Лестера после поражения от Суонси! Уже четвертьфинал Лиги чемпионов. Невероятно! (все тот же Робби Сэведж)

Incredible turn around from this Leicester side since the Swansea defeat ! Now quarter final of the champions league 😳😳 incredible — Robbie Savage (@RobbieSavage8) 14 марта 2017 г.

Они заслужили право на мечту! (Рио Фердинанд, экс-игрок МЮ и сборной Англии)

Просто вау! (Уэс Морган, защитник Лестера)

ВАУ, ну и ночь для Лестера! Поздравляю с выходом в четвертьфинал ЛЧ! (Лоттар Матеус, экс-игрок Баварии и сборной Германии)

Когда слова не нужны. (Кристиан Фухс, защитник Лестера)

Поздравляю, мужик!!! (Сантьяго Каньисарес, экс-игрок Валенсии и сборной Испании, в адрес Каспер Шмайхеля)

Каспер Шмайхель становится все более и более важным для своей команды. Интересно, насколько далеко он зайдет. Кстати, действительно отличный парень (Эдвин ван дер Сар, экс-игрок МЮ и сборной Нидерландов).

The big man @kschmeichel1 is becoming more and more important for his team! Where will this end for him, and a genuinely nice guy too. #UCL — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 14 марта 2017 г.

Желаем удачи Лестеру в Лиге чемпионов. (Севилья)