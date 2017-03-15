Жеребьевка Лиги чемпионов 1/4 финала: когда и где

Когда и где пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, что онлайн трансляция жеребьевки будет доступна на Football.ua в этой статье в день события.

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Первые встречи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Клубы, уже вышедшие в 1/4 финала

Бавария (Германия)

Барселона (Испания)

Боруссия (Германия)

Лестер (Англия)

Реал (Испания, действующий победитель)

Ювентус (Италия)

Кто еще может выйти?

Атлетико (Испания) / Байер (Германия)

Монако (Франция) / Манчестер Сити (Англия)

Жеребьевка полуфиналов: 21 апреля

Полуфиналы: 2/3 и 9/10 мая

Финал: 3 июня, стадион Национальный, Кардифф