Жеребьевка Лиги чемпионов 1/4 финала: когда и где

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени.
Отметим, что онлайн трансляция жеребьевки будет доступна на Football.ua в этой статье в день события.
В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.
Первые встречи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.
Клубы, уже вышедшие в 1/4 финала
Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Боруссия (Германия)
Лестер (Англия)
Реал (Испания, действующий победитель)
Ювентус (Италия)
Кто еще может выйти?
Атлетико (Испания) / Байер (Германия)
Монако (Франция) / Манчестер Сити (Англия)
Жеребьевка полуфиналов: 21 апреля
Полуфиналы: 2/3 и 9/10 мая
Финал: 3 июня, стадион Национальный, Кардифф