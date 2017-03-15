​Иборра: Мы сами виноваты

Полузащитник Севильи Висенте Иборра настаивает на том, что только игроки команды виноваты в том, что Севилья вылетела из Лиги Чемпионов.

Проиграв Лестеру по сумме двух матчей, Севилья лишила себя первого в истории выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Думаю, что мы сами виноваты", — сказал полузащитник после игры.

"При счете 2:0 в Севильи мы думали, что можем взять на себя лидерство, но потом мы пропустили гол и это нам навредило".

"Мы бились и сражались, у нас был шанс изменить положение, но мы не реализовали пенальти".

"Насри? Я не знаю, что случилось. Судья свистнул, и я увидел, что он показал Варди и Насри по желтой карточке".

"Нам нужно исправить много вещей и сосредоточиться на единственной оставшейся цели, которая заключается в том, чтобы максимально хорошо закончить чемпионат".

Следующий матч в чемпионате Испании Севилья проведет против Атлетико. Поединок состоится 19-го марта.