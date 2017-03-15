​Дибала: Хочу сыграть с Барселоной в финале ЛЧ

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поведал, что хотел бы повторения финала Лиги чемпионов 2015 года, когда Ювентус играл против Барселоны.

Чемпионы Серии А победили Порту по итогам двух матчей с общим счетом (3:0), тем самым обеспечив себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но нападающий Старой синьоры Дибала уже сейчас задумывается о сопернике для своей команды в финале турнира.

"Хочу ли я сыграть с Барселоной, Реалои или Баварией? Я бы оставил Барселону для финала", — сказал Дибала.

"Хотел бы повторения финала двух годичной давности, когда меня там не было".

"Сейчас все матчи будут сложными. Жеребьевка покажет с кем нам придется столкнуться, мы постараемся довести дело до конца".

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет 17 марта.