Касильяс: У нас не было шанса сыграть с Ювентусом на равных

Вратарь Порту Икер Касильяс настаивает на том, что из-за удалений в каждом из матчей с Ювентусом у его команды не было возможности сыграть со Старой синьорой в одинаковых условиях.

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов, в котором Порту потерпел поражение (0:2), в составе Драконов был удален Алекс Теллес. В ответном поединке Порту также не удалось сыграть с Ювентусом в равных составах, на этот раз красную карточку получил Макси Перейра.

"Естественно, удаления изменили исход игры. При этом мы не можем сказать, что Ювентус не заслуживал выход в следующий раунд, но две красные карточки и пенальти сильно ограничивали наши шансы на выход дальше", — приводит слова Икера Mediaset Premium.

"У Ювентуса отличная команда с игроками высочайшего уровня, они прошли довольно долгий путь. К сожалению, у нас не было шанса сыграть против них в равных условиях".

Также испанский голкипер рассказал о своих фаворитах на эту Лигу чемпионов.

"Я думаю, что Реал является главным претендентом, поскольку они являются действующими обладателями трофея. Затем я бы назвал Атлетико, который в прошлом сезоне дошел до финала. Бавария и Барселона тоже очень сильны".

В этом сезоне Порту остается только бороться за победу в чемпионате Португалии, где сейчас команда занимает второе место в таблице.