​Буффон: Не хочу получить Лестер в четвертьфинале

15 марта 2017

Джанлуиджи Буффон, Getty Images

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от матча против Порту, а также рассказал о нежелательном для себя сопернике в 1/4 Лиги чемпионов.

Ювентус без каких-либо проблем одолел Порту в четвертьфинале, Старая синьора выиграла противостояние с общим счетом (3:0). 

"Все игры на таком уровне очень тяжелые, независимо от результата первого матча. В момент, когда напряжение упадет, вы можете поплатиться за это", — сказал Джанлуиджи в интервью  Mediaset Premium.

"Мы стали лучше, обрели уверенность. Это была наша цель, которую мы поставили пять лет назад. Мы хотели, чтобы Ювентус каждый год попадал в восьмерку сильнейших команд Лиги Чемпионов".

"Если вы каждый год будете попадать в 1/4 Лиги чемпионов , в конечном итоге вы, вероятно, выиграете турнир".

Также Буффон ответил на вопрос о нежелательном сопернике для его команды в четвертьфинале.

"Не хочу получить Лестер. У них есть энтузиазм и страсть, а также оружие, способное нанести удар команде, которая захочет взять на себя инициативу", — добавил вратарь.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Источник: Football Italia

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