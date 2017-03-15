Ювентус — Порту 1:0 Видео гола и обзор матча

Старая Синьора в дома добыла минимальную победу над Порту (1:0). По итогам двухматчевого противостояния в следующий раунд соревнования проходит Ювентус.
Ювентус – Порту 1:0
Гол: Дибала, 42 (П)
Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Бенатия (Барцальи, 60), Алекс Сандро — Маркизио, Хедира — Куадрадо (Пьяца, 46), Дибала (Ринкон, 78), Манджукич — Игуаин
Порту: Касильяс — Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Лаюн — Данило, Андре Андре, О. Торрес (Отавиньо, 70) — Браими (Диого Хота, 67), Андре Силва (Боли, 46), Соарес
Предупреждения: Куадрадо , Лаюн, Андре Андре .
Удаление: Перейра.