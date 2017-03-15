Лестер — Севилья 2:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видеообзор второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Лестером и Севильей.

Не смотря на поражение в первом матче противостояния (1:2), Лестер смог собраться и в родных стенах одолеть Севилью (2:0). По итогам двух матче в четвертьфинал проходят Лисы.

Лестер – Севилья 2:0

Голы: Морган, 27, Олбрайтон, 54

Лестер: Шмайхель — Симпсон, Морган, Хут, Фухс — Марез (Амартей, 90), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон — Оказаки (Слимани, 64), Варди.

Севилья: Рико — Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Рами — Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Нзонзи, Эскудеро — Витоло, Насри — Бен Йеддер (Корреа, 68).

Предупреждения: Варди, Ндиди, Шмайхель, Марез — Насри, Витоло.

Удаление: Насри, 74