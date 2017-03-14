Ювентус обыграл Порту и вышел четвертьфинал ЛЧ

Ювентус без проблем обыграл Порту в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

Крайне скучный и монотонный футбол показали команды в первом тайме. Порту явно не хватало мастерства отыграть пропущенные в Португалии мячи. Под конец тайма арбитр поставил в ворота португальцев пенальти и удалил защитника, не оставив надежны на благополучный итог второй встречи. После розыгрыша углового Игуаин расстреливал ворота Касильяса, но Макси Перейра «выручил» свою команду рукой. 100-процентный пенальти.

Дибала открыл счет с точки отличным ударом в правый нижний угол, Касильяс не угадал направление удара.

Второй тайм начался со убойного момента Порту. Тикиньо продавил Бенатья, выскочил на свидание с Буффоном и не попал в дальний угол ворот.

После этого Ювентус взял под контроль игру и доводил это противостояние до логического конца. Был отличный момент у Пьяцы. Манджукич скинул мяч на край штрафной на Пьяцу, который с лета пробил вблизи дальней штанги.

Туринцы уверенно брали время от времени паузу в игре, отдав мяч португальцам, но те не спешили атаковать, окончательно разуверившись в свой успех.

Хота мог забить гол престижа на 82-й минуте. Отавиньо отдал за спину защитнику на Хоту, тот технично подрезал мяч над Буффоном, но попал в сетку с внешней стороны.

Ювентус уверенно шагает в четвертьфинал, а Порту, к сожалению, дарит России третье место в Лиге чемпионов по итогам следующего чемпионата.

Ювентус – Порту 1:0

Гол: Дибала, 42 (П)

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Бенатия (Барцальи, 60), Алекс Сандро — Маркизио, Хедира — Куадрадо (Пьяца, 46), Дибала (Ринкон, 78), Манджукич — Игуаин

Порту: Касильяс — Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Лаюн — Данило, Андре Андре, О. Торрес (Отавиньо, 70) — Браими (Диого Хота, 67), Андре Силва (Боли, 46), Соарес

Предупреждения: Куадрадо , Лаюн, Андре Андре .

Удаление: Перейра.