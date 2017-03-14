Жардим: Обе команды будут атаковать

Главный тренер Монако Леонарду Жардим пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Первый матч завершился победой Манчестер Сити со счетом 5:3.

"Думаю, что обе команды будут атаковать. Это заложено в ДНК обеих команд, и я не думаю, что кто-то изменит своему стилю, ведь сложно поменять этот менталитет игроков", — сказал Жардим.

"Ожидаю, что завтра будет много свободного пространства, много атак и, возможно, много голов. У Манчестер Сити очень опасные игроки индивидуально, они способны создать гол в любой момент".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Монако и Манчестер Сити состоится в среду 15 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.