Симеоне: Должны быть готовыми к любому повороту событий

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Байера.

Диего Симеоне призывает своих подопечных не почивать на лаврах и быть готовыми к трудной игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Байера.

"Мы намерены показать хорошую игру и сыграть в свой футбол. Важно защищать цвета своего клуба в каждом матче, независимо от турнира. И завтрашняя встреча не является исключением", — заявил Симеоне.

"Нам предстоит сыграть против команды, которая умеет быстро контратаковать, переходить в наступление. Игра будет трудной. Думаю, матч будет похожим на первую встречу, когда Байеру тоже удавалось создавать моменты".

"Мы должны быть готовыми к любому повороту событий, ведь на поле возникают разные ситуации. Мы не собираемся почивать на лаврах, нужно быть готовыми к бою ".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Байером состоится в среду 15 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.