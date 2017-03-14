Годин: С уважением относимся к Байеру

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Байера.

Диего Годин призывает партнеров по команде забыть о результате первого матча, в котором Атлетико победил 4:2, чтобы не повторить судьбу ПСЖ.

"Предстоящий матч очень важен и мы не думаем о результате первой встречи. Мы хотим победить. Барселона показала, как в футболе все может круто перемениться. Такое может случиться с каждым", — сказал Годин.

"Четвертый выход в четвертьфинал Лиги чемпионов подряд стал бы большим достижением. Кто-то может считать это естественным, но это не так. Это станет большой радостью для всех нас".

"Мы с уважением относимся к Байеру. Нужно уделить особое внимание Хавьеру Эрнандесу, ведь он очень опасен в штрафной, настоящий хищник".

"Мы больше не боремся за чемпионство в Ла Лиге, но очень хорошо играем в Лиге чемпионов. Выход в четвертьфинал может придать нам уверенности для мощного завершения сезона на обоих фронтах. Мы в хорошей форме и командный дух очень высок".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Байером состоится в среду 15 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.