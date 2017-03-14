Ювентус — Порту: Манджукич возвращается в стартовый состав

14 марта 2017

Марио Манджукич, Getty Images

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Порту.

Нападающий Марио Манджукич, который пропускал матч против Милана из-за проблем с желудком, вернулся в стартовый состав Ювентуса на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Ювентус: Буффон — Алвес, Бонуччи, Бенатия, Сандро — Хедира, Маркизио — Куадрадо, Дибала, Манджукич — Игуаин

Запасные: Нето, Кьеллини, Барцальи, Лихтштайнер, Ринкон, Пьянич, Пьяца

Порту: Касильяс — Перейра, Фелипе, Маркано, Лаюн — Данилу — Андре Андре, Торрес, Брахими — Соарес, Силва

Запасные: Са, Боли, Отавио, Жота, Эррера, Невеш, Депуатр

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