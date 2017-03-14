лента новостей

21:39

Торрес готов сыграть против Байера

21:23

Коркут: Постараемся изменить судьбу противостояния в свою пользу

21:07

Ювентус — Порту: Манджукич возвращается в стартовый состав

20:57

Гвардиола: Если не забьем, то вылетим

19:00

Фабиньо: Мы постараемся пройти Сити, в футболе возможно все

16:10

Хаверц не сыграет с Атлетико из-за экзаменов в школе

15:15

ПСЖ отправил жалобу в УЕФА на судейство в матче с Барселоной

12:35

Прогноз на матч Лестер — Севилья от букмекеров

12:30

Шекспир: Лестер может выиграть Лигу чемпионов

12:10

Яя Туре: Все ждут, когда Сити проиграет