Гвардиола: Если не забьем, то вылетим

Манчестер Сити выиграл первый матч со счетом 5:3, но Гвардиола уверен, что его подопечным придется нелегко в матче против "лучшей атакующей команды мира".
"Если мы не забьем, то вылетим. Дома мы победили 5:3, но приехали сюда не просто удерживать преимущество, а побеждать. Думать о добытом преимуществе будет большой ошибкой", — поведал Гвардиола.
"На данный момент никто в мире не может сравниться с Монако по умению забивать голы. Они атакуют сразу пятью-шестью игроками. У них физически сильная и быстрая команда".
"Манчестер Сити не может похвастаться богатой историей в Еврокубках. Если мы пройдем дальше, то для нас это будет лишь второй четвертьфинал Лиги чемпионов".
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Монако и Манчестер Сити состоится в среду 15 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.