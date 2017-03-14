Гвардиола: Если не забьем, то вылетим

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Монако.

Манчестер Сити выиграл первый матч со счетом 5:3, но Гвардиола уверен, что его подопечным придется нелегко в матче против "лучшей атакующей команды мира".

"Если мы не забьем, то вылетим. Дома мы победили 5:3, но приехали сюда не просто удерживать преимущество, а побеждать. Думать о добытом преимуществе будет большой ошибкой", — поведал Гвардиола.

"На данный момент никто в мире не может сравниться с Монако по умению забивать голы. Они атакуют сразу пятью-шестью игроками. У них физически сильная и быстрая команда".

"Манчестер Сити не может похвастаться богатой историей в Еврокубках. Если мы пройдем дальше, то для нас это будет лишь второй четвертьфинал Лиги чемпионов".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Монако и Манчестер Сити состоится в среду 15 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.