Прогноз на матч Лестер — Севилья от букмекеров

Букмекеры считают Севилью фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лестера

Лестер на домашнем стадионе примет Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 14 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Севильи букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,1. Победа Лестера оценивается в 3,25. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.

Букмекеры из конторы William Hill также считают испанский клуб фаворитом матча. Так, на успех Севильи контора принимает ставки с коэффициентом 2,2, а на победу Лестера — 3,2. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.