Шекспир: Лестер может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер Лестер Сити Крэйг Шекспир прокомментировал предстоящую встречу с Севильей в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Менеджер Лестера Крэйг Шекспир поделился мнением о шансах своей команды выиграть Лигу чемпионов.

"Выиграть Лигу чемпионов? Почему нет? Еще ничего не решено. Мы должны сражаться в каждой игре. В футболе не бывает матчей, где уже все решено. Нужно стараться побеждать в каждом матче, демонстрируя полную самоотдачу. Мы обязаны проявить эти качества в игре с Севильей", — цитирует Шекспира Mirror.

Напомним, что 14 марта Лестеру предстоит ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против Севильи. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

Совсем недавно было официально объявлено, что Крейг будет главным тренером Лестера до конца нынешнего сезона, но уже сейчас футболисты команды говорят о желании продолжать работать со специалистом и после завершения текущей компании.