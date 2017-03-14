Яя Туре: Все ждут, когда Сити проиграет

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре прокомментировал предстоящий матч с Монако.

Хавбек Горожан Яя Туре поделился мнением о предстоящей игре Ман Сити в Лиге чемпионов против Монако.

"Когда ты являешься победителем, то постоянно хочешь выигрывать, но для этого нужно усердно работать. Иногда это тяжело, мы знаем, что люди ждут, когда Горожане оступятся и проиграют. С Монако мы будем атаковать, потому что по-другому Сити не играет. Лучшая защита – это нападение", — цитирует Туре Sky Sports.

Ответная встреча между Ман Сити и Монако состоится 15 марта, начало в 21:45. В первом матче Горожане дома выиграли 5:3.