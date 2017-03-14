​Силва: Порту может победить Ювентус

В первом поединке 1/8 Лиги чемпионов с Ювентусом Драконы на Драгау потерпели поражение (0:2), которое сильно уменьшает шансы Порту на выход в четвертьфинал.
К тому же, Ювентус не проигрывает в домашних стенах с августа 2015-го года. В связи с этим задача португальской команды выглядит просто нерешаемой. Однако футболисты Порту верят в свой успех.
"Уверяю вас, у нас все еще есть шансы выйти в четвертьфинал, мы можем победить Ювентус", — сказал Силва в интервью Gazzetta dello Sport.
"Знаю, что если мы поедем туда, думая что проиграем с самого начала, так и произойдет".
"Если вам, как нападающему, предстоит матч против команды, которая не проигрывала с 2015-го года, вы захотите написать кусочек истории. Надеюсь остановить непобедимую серию Ювентуса и забить победный гол в Турине".
Второй матч противостояния Порту и Ювентуса состоится сегодня в 21:45.