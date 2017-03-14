​Силва: Порту может победить Ювентус

Нападающий Порту Андре Силва настаивает на том, что его команда способна одолеть Ювентус и пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

В первом поединке 1/8 Лиги чемпионов с Ювентусом Драконы на Драгау потерпели поражение (0:2), которое сильно уменьшает шансы Порту на выход в четвертьфинал.

К тому же, Ювентус не проигрывает в домашних стенах с августа 2015-го года. В связи с этим задача португальской команды выглядит просто нерешаемой. Однако футболисты Порту верят в свой успех.

"Уверяю вас, у нас все еще есть шансы выйти в четвертьфинал, мы можем победить Ювентус", — сказал Силва в интервью Gazzetta dello Sport.

"Знаю, что если мы поедем туда, думая что проиграем с самого начала, так и произойдет".

"Если вам, как нападающему, предстоит матч против команды, которая не проигрывала с 2015-го года, вы захотите написать кусочек истории. Надеюсь остановить непобедимую серию Ювентуса и забить победный гол в Турине".

Второй матч противостояния Порту и Ювентуса состоится сегодня в 21:45.