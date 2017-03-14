Дибала: Ювентус на одном уровне с Барселоной, Баварией и Реалом

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала считает, что его команда находится на том же уровне, что Реал, Бавария и Барселона.

После победы в первом матче 1/8 Лиги чемпионов над Порту (2:0) Старая Синьора находится на пути к выходу в четвертьфинал соревнования. Напомним, что Барселона, Реал и Бавария уже получили свои путевки в 1/4 финала состязания.

"После начала Лиги чемпионов мы были на одном уровне с Барселоной, Реалом и Баварией. Если мы пройдем Порту, будем на том же уровне", — сказал Дибала.

"Ювентус тоже лидирует в национальном чемпионате, и мы выиграли первый полуфинальный матч кубка Италии. В некотором смысле, мы добиваемся даже большего успеха".

"Было бы замечательно выиграть Лигу чемпионов в моем возрасте, ведь я присоединился к Юве всего два года назад".

"Некоторые из моих партнеров по команде уже выигрывали этот трофей, и я хотел бы сыграть решающую роль в игре Лиги чемпионов".

Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между Ювентусом и Порту состоится сегодня в 21:45.