Сампаоли: Больно думать о том, что случилось с Раньери

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли удивлен, что Лестер решил уволить Клаудио Раньери.

Во время первой встречи между Севильей и Лестером, менеджером Лис все еще оставался Раньери, но после поражения в этом матче со счетом 1:2 руководство Лис решило уволить итальянца.

"Честно говоря, меня это удивило, особенно учитывая то, что сделал Клаудио для этого клуба и города. Он фактически изменил историю этой команды", — сказал Сампаоли.

"Немного больно думать о том, что произошло с Клаудио. Невозможно заменить воспоминания о том, чего он достиг, и изменить тот факт, что он выиграл чемпионат в, вероятно, труднейшей лиге мира".

К ответному матчу Лестер готовит Крейг Шекспир, который был назначен менеджером Лис до конца сезона.