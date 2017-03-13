Рами: Одолеть Лестер на его стадионе очень тяжело

Защитник Севильи Адил Рами поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лестера.

Адил Рами отметил значимость гола на выезде и всецело сконцентрирован на игре собственной команды.

"Мы не беспокоимся понапрасну. Мы потеряли четыре важных очка, но это не значит, что нам надо менять что-то в своей игре. Думаю, следует идти от матча к матчу, и завтра нас ждет важная игра Лиги чемпионов. Сейчас надо забыть о результатах на внутренней арене и сосредоточиться на том, чтобы одержать победу над Лестером", — сказал Рами.

"Гол на выезде — это важный фактор, который делает нашу задачу сложнее, однако мы намерены играть в футбол и постараться забить. Забивать и атаковать мы умеем, а потому постараемся сыграть в свою игру и добиться нужного результата".

"Главное — это наша собственная игра. Если мы сыграем в свой футбол, если будем больше владеть мячом и играть так, как мы это умеем, то все будет хорошо. Понимаем, что одолеть Лестер на его стадионе очень тяжело, здесь проигрывали Ливерпуль и Манчестер Сити, однако все понимают, что стоит на кону. Мы постараемся написать новую страницу в историю Севильи", — рассчитывает защитник.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Лестером и Севильей состоится 14 марта, в 21:45 по киевскому времени.