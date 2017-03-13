Аллегри: Порту знает как играть в таких ситуациях

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Несмотря на победу в гостевом матче со счетом 2:0, Массимилиано Аллегри отмечает, что клуб еще далек от прохождения в следующую стадию.

"Есть много рисков, поскольку футбол — это такая игра, в которой никогда нельзя быть в чем-то уверенным", — заявил Аллегри.

"Более того, Порту верит, что они могут показать свой лучший футбол завтра. Они показали это в плей-офф против Ромы, когда начали матч в качестве отыгрывающихся", — привел пример тренер Ювентуса.

"Это команда, которая знает, как играть в таких ситуациях и может создать себе моменты. Поэтому завтра мы должны играть без мыслей о 2:0 в первом матче".

"Все будут в строю, кроме Стураро, который вернется в строй в ближайшие дни. Я думаю, что он будет готов к матчу против Сампдории. Я уже почти определился с составом и осталось два вопроса: кто сыграет справа в защите и в центре полузащиты", — добавил Аллегри.

Ответный матч Ювентуса и Порту состоится 14 марта, в 21:45 по киевскому времени.