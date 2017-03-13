Санту: Ювентус давно не проигрывал дома, но у нас есть план

Главный тренер Порту Нуну Эшпириту Санту провел пресс-конференцию накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.

Матч на Драгау завершился победой Ювентуса со счетом 2:0, и теперь Порту предстоит трудная задача, если они хотят выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Нам предстоит сыграть против великолепной команды, которая очень давно не проигрывала дома. Но мои игроки намерены продемонстрировать свой класс. Все, кроме Алекса Теллеса, готовы принять участие в матче", — заявил Эшпириту Санту.

"У нас есть план на игру. У нас есть свои идеи, но я не буду ими делиться сейчас. Мы обладаем прекрасным командным духом, и мы намерены проявить его на поле. Мои игроки полны решимости, мы приехали бороться. Нас ждет долгая и упорная игра, поэтому будет важно не терять концентрацию".

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Порту состоится 14 марта. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.