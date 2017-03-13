Шекспир: Лестер отрабатывал пенальти

Наставник Лестера Крейг Шекспир поделился своими ожиданиями от матча с Севильей.

В первом матче против Севильи Лестер уступил со счетом 1:2.

"По окончании первого матча мы понимали, что гол на выезде дарит нам отличную возможность. Мы обеспечили себе прекрасные шансы на успех", — приводит слова Шекспира официальный сайт УЕФА.

"Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках, будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой".

"Это вовсе не значит, что мы раскроемся перед Севильей, так как знаем, что в ее составе играют футболисты экстра-класса. В любом случае, гол на выезде гарантирует интересный матч".

"У этой команды богатый опыт участия в еврокубках. Думаю, она будет играть в привычном стиле, с грамотной позиционной игрой. У севильцев есть сильные форварды, которых стоит опасаться".

"Мы отрабатывали 11-метровые. Стараемся не оставить без внимания ни один элемент подготовки. К слову, пенальти мы били хорошо. Надеюсь, команда будет реализовывать их в том же духе".

Ответный матч между Лестером и Севильей состоится завтра в Англии.