​Варди: Верим, что сможем пройти Севилью

Нападающий Лестера Джейми Варди настаивает на том, что его команда имеет все шансы на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

После отставки Клаудио Раньери главным тренером Лестера стал Крейг Шекспир. Недавно было официально объявлено о том, что он будет у руля Лис до конца этого сезона. Под руководством Крейга команда показывает отличные результаты. Лестер смог одержать две победы в чемпионате подряд.

Таким образом, к ответному поединку с Севильей Лестер подходит в добром расположении духа.

"Мы определенно все еще в игре. С нетерпением ждем ответного матча. Мы верим, что сможем пройти в следующий раунд", — сказал Варди.

Напомним, что первый матч чемпионы Англии проиграли (1:2).

Ответный поденок между Лестером и Севильей состоится завтра в 21:45.