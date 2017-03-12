​Фалькао может не сыграть с Манчестер Сити

Нападающий Монако Радамель Фалькао рискует пропустить ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Колумбиец получил травму бедра в субботнем матче чемпионата Франции с Бордо (2:1). Серьезность повреждения пока неизвестна, но есть вероятность того, что Фалькао не сыграет против Сити.

"Он получил удар в бедро. Надеюсь, это несерьезно, но мы должны ждать результатов обследования", — сказал главный тренер Монако Леонардо Жардим.



"Если травма окажется несерьезной, Фалькао начнет матч против Манчестера в старте".

В этом сезоне за Монако нападающий сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.

Ответный матч между Монако и Манчестер Сити состоится 15 марта в 21:45.