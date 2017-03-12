​Алвес: Ювентус может выиграть ЛЧ

Защитник Старой синьоры Даниэль Алвес убежден, что его команде под силу победить в Лиге чемпионов в этом сезоне.

После первого матча 1/8 Лиги Чемпионов Ювентус имеет все шансы на выход в четвертьфинал. Ведь в поединке в Португалии "черно-белые" одержали выездную победу над Порту (2:0).

Отметим, что Алвес забил второй мяч своей команды в этой встрече.

"Я знаю насколько важна Лига чемпионов для Ювентуса и истории клуба", — сказал бразилец.

"Также, как и все в Турине, я убежден, что мы сможем пройти весь путь и победить в финале. Но для этого мы должны сохранять спокойствие и не совершать ошибок".

Второй матч между Ювентусом и Порту пройдет 14 марта в 21:45.