​Алвес: Ювентус может выиграть ЛЧ

После первого матча 1/8 Лиги Чемпионов Ювентус имеет все шансы на выход в четвертьфинал. Ведь в поединке в Португалии "черно-белые" одержали выездную победу над Порту (2:0).
Отметим, что Алвес забил второй мяч своей команды в этой встрече.
"Я знаю насколько важна Лига чемпионов для Ювентуса и истории клуба", — сказал бразилец.
"Также, как и все в Турине, я убежден, что мы сможем пройти весь путь и победить в финале. Но для этого мы должны сохранять спокойствие и не совершать ошибок".
Второй матч между Ювентусом и Порту пройдет 14 марта в 21:45.