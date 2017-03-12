Туре: Успех с Сити в ЛЧ станет величайшим достижением для Гвардиолы

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре считает, что победа в Лиге чемпионов у руля Горожан станет для Гвардиолы главным достижением в карьере.

После домашней победы над Монако (5:3), Сити имеет отличные шансы на выход в четвертьфинал престижнейшего европейского турнира.

По словам Туре, несмотря на уже две победы в Лиге чемпионов, выигрыш турнира с Манчестером станет для специалиста самым значимым событием в карьере.

"Думаю, это будет величайшим достижением Пепа. Сити — главное испытание в его карьере", — сказал Яя.

"Наша команда очень молода. У нас уже были хорошие игроки, но сейчас Гвардиола набирает молодых футболистов, и это сложно для него".

"Мы начинаем ощущать менталитет победителей, играем очень хорошо. Когда показываем игру, как, например, в матче с Монако, приближаемся к таким великим командам, как Реал, Барселона и Бавария".

"Сейчас мы не можем ни о чем мечтать, так как впереди еще ответный поединок с Монако", — добавил полузащитник.

Матч 1/8 Лиги чемпионов между Монако и Манчестер Сити состоится в среду, 15 марта в 21:45.