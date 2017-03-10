Обамеянг — лучший игрок недели в ЛЧ

Нападающий дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг не знал себе равных в Лиге чемпионов на этой неделе.

Во вторник Бавария разгромила Арсенал на выезде 5:1, а Реал на чужом поле одолел Наполи 3:1. В среду уже был черед домашних разгромов – Барселона разбила ПСЖ 6:1, а дортмундская Боруссия – Бенфику (4:0).

По результатам опроса на официальном сайте УЕФА лучшим игроком недели признали форварда Боруссии Д Пьера-Эмерика Обамеянга. На счету габонца, забившего 3 мяча в ворота Бенфики, 31% голосов.

На 5% меньше набрал один из героев матча Барселоны и ПСЖ – Андрес Иньеста.

22% голосов у защитника Реала Серхио Рамос. Капитан мадридцев сравнял счет в поединке против Наполи, который очень непросто складывался для подопечных Зидана. Чуть позже именно после удара Серхио рикошетом от Дриса Мертенса влетел и второй гол в ворота Рейны.

Замкнул 4-ку вингер Баварии Арьен Роббен, который забил второй гол в ворота Арсенала.