Крутые камбэки Лиги чемпионов (1992 — 2017). Часть 1

Football.ua после подвига Барселоны в матче с ПСЖ, вспоминает другие классные отыгрыши после провальных первых матчей.

Победа Барселоны над ПСЖ, конечно, "вне конкурса", но в истории Лиги чемпионов были и другие отыгрыши, когда, казалось бы после первого матча все уже ясно.

1/16 финала. Линфилд — Копенгаген

Первый матч 3:0

Второй матч 0:4

После поражения в первом матче в Северной Ирландии, датчане победили дома 4:0 — третий мяч Ларс Нильсен забил на второй добавленной минуте красивым ударом со штрафного. А в дополнительное время Ким Миккельсен забил четвертый мяч и вывел Копенгаген в ⅛ финала, где датчане по 0:7 (по сумме двух матчей уступили Милану)

1/16 финала. Динамо — Барселона

Первый матч 3:1

Второй матч 1:4

Этот матч мы все прекрасно помним. Динамо победило в Киеве 3:1, несмотря на то, что с 28-й минуты играло в меньшинстве (удалили Мизина). Но в ответном матче преимущество Барсы было колоссальным. — Игорь Кутепов тащил все что мог и даже больше, но Гвардиола, Лаудруп, Ромарио, Куман, Бакеро, Гойкоэчеа — это было слишком для молодой киевской команды, которая сопротивлялась изо всех сил, а гол Реброва на 28-й минуте даже подарил небольшую надежду. Увы…

Барселона в том розыгрыше дошла до финала, где проиграла Милану (0:4).

1/16 финала. Русенборг — Аустрия

Первый матч 3:1

Второй матч 1:4

После первого тайма ответного матча счет был 1:1 и казалось, что австрийцам уже ничего не светит, но они сумели забить трижды.

Интересно, что в следующем раунде Аустрия попала на Барселону, которая прошла киевское Динамо. Австрийцам каталонцы тоже не оставили шансов (3:0, 2:1).

2 квалификация. Стяуа — ПСЖ

Первый матч 3:0 (тп)

Второй матч 0:5

Очень интересный случай. Стяуа победила в первом матче 3:2, но поскольку за ПСЖ сыграл футболист, который должен был пропускать матч из-за дисквалификации, то УЕФА присудил французам техническое поражение — 0:3.

Правда, французам не составило труда отыграть такой гандикап — уже к перерыву ответного матча счет был 0:4, а закончилось все 0:5. У ПСЖ на тот момент был абсолютно сумасшеший состав: Брюно Н'Готти, Ален Рош, Поль Ле Гуэн, Леонардо, Марко Симоне, Раи, Дидье Доми, Венсан Герен.

На групповом этапе парижане заняли второе место, пропустив вперед Баварию.

2 квалификация. Анартосис — Льерс

Первый матч 2:0

Второй матч 0:3

Интересно, что бельгийцев тогда возглавлял Йос Дарден, который спустя 10 лет будет возглавлять донецкий Металлург.

Эта победа стала для Льерса пропуском в групповой раунд Лиги чемпионов, где бельгийцы предсказуемо заняли последнее место, набрав лишь одно очко в компании Монако, Байера и Спортинга.

2 квалификация. ЦСКА — Мольде

Первый матч 2:0

Второй матч 0:4

В этой паре все прогнозировали уверенный проход ЦСКА — серебряного призера чемпионата России. Уверены в своих силах были и Армейцы, особенно после победы в первом матче — 2:0. Уверенность была настолько большой, что по дороге в Норвегию ЦСКА заскочил в Англию и сыграл коммерческий матч с Дерби Каунти.

После первого тайма счет был 0:0, а норвежцы не создали ни одного голевого момента. Но во втором тайме оборона ЦСКА просто рассыпалась.

Мольде прошло и следующий этап, преодолев Мальорку (1:1, 0:0) лишь благодаря правилу выездного гола. В групповом раунде соперники шведов были значительно серьезнее — Реал, Порту и Олимпиакос. Как следствие — последнее место, но историческая победа над греками (3:2).

2 квалификация. Литекст — Видзев

Первый матч 4:1

Второй матч 1:4

Идентичными победами обменялись команды. Интересно, что за Видзев три из пяти мячей забил Артур Вихнярек — будущая звезда билефельдской Арминии, а за Литекс — тоже три мяча забил Святослав Тодоров, который потом феерил за Портсмут, а закончил карьеру в… ужгородской Говерле.

По пенальти дальше прошел Видзев, который в следующем раунде вылетел от Фиорентины (1:3, 0:2).

1/4 финала. Челси — Барселона

Первый матч 3:1

Второй матч 1:5

Это был еще тот Челси игра которого была похожа на американские горки, а в атаке зажигали Дзола и Торе Андре Фло, а тренировал Джанлука Виалли только-только закончивший карьеру.

В первом матче лондонцы обыграли Барсу благодаря голам Дзолы и Фло (2). В ответном матче основное время тоже закончилось со счетом 3:1, а в дополнительное каталонцы забили еще два мяча.

В полуфинале Барселона уступила дорогу в финал Валенсии (1:4, 2:1).

1 квалификация. Динамо Тб — Тирана

Первый матч 3:0

Второй матч 0:3

Команды обменялись домашними победами, а по пенальти победили албанцы. Правда, в следующем раунде они дважды проиграла австрийскому ГАКу (1:5, 1:2).

1/4 финала. Милан — Депортиво

Первый матч 4:1

Второй матча 0:4

На момент матча Милан был действующим обладателем кубка чемпионов, а его состав неимоверно силен: Дида, Мальдини, Костакурта, Кафу, Панкаро, Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Кака, Шевченко, Индзаги — это стартовый состав. Неудивительно, что в первом матче Милан разгромил Депортиво 4:1. О шансах Депора не было даже разговоров.

Но испанцы сотворили одну из самых громких сенсаций за всю историю ЛЧ и сумели отыграть фору.

Правда, уже в следующем раунде — полуфинале, Депор не прошел моуриньевский Порту, не забив им ни одного мяча.

1/4 финала. Реал — Монако 4:2 1:3

Изначально интрига этого противостояния была в том, что в составе монегасков играл Фернандо Морьентес, которого Реал на год отдал в аренду в Монако. Именно Морьентес и отыграл едва ли не ключевую роль в проходе Монако. В целом же Монако шел по турнирной дистанции не очень уверенно — с трудом выиграл группу, лишь за счет правила выездного гола прошел московский Локомотив. Казалось, шансов с Реалом нет.

И первый матч подтвердил эту гипотезу — даже пропустив первым в конце первого тайма, Реал во втором непринужденно забил четырежды. Испортил картину только гол на последних минутах Морьентеса. Впрочем, тогда казалось, что это небольшое недоразумение не скажется на общем результате. Но, как оказалось, именно этот гол сыграл решающую роль.

Дома Монако пропустил первым — гол на счету Рауля. Но на последней минуте первого тайма Жюли сравнял счет, во втором тайме Морьентес вывел Монако вперед, а потом Жюли забил победный мяч.

В итоге Монако прошел в полуфинале Челси и лишь в финале уступил Порту, которым руководил Моуриньо.

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