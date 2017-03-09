Мотта наехал на фаната ПСЖ после матча с Барселоной

Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта нанес повреждения фанату собственного клуба.

Вчера ПСЖ на выезде было разгромлен Барселоной со счетом 1:6. В итоге по сумме двухматчевого противостояния парижане вылетели из турнира (5:6).

Как информирует RMC Sport, после матча случился весьма неприятный инцидент. Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта пытался уехать со стадиона, но был окружен фанатами своей команды.

Игрок несколько секунд постоял, ожидая, что фанаты освободят дорогу, а затем нажал на педаль газа и наехал на одного из болельщиков.

В результате этого пострадавший был доставлен в местную больницу.