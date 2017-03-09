Барселона — ПСЖ: что говорили игроки каталонцев после победы

Вашему вниманию комментарии игроков Барселоны после впечатляющей победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над ПСЖ (6:1).

Луис Энрике, тренер Барселоны:

Я говорил о шести голах на предматчевой пресс-конференции, потому что ПСЖ сильная команда, которая способна забить. Мы провели матч, о котором мечтали, и мы все еще в деле. Это невероятный, уникальный спорт. Дети и взрослые никогда не забудут, что здесь произошло. Я посвящаю эту победу болельщикам Барселоны, которые верили в нас. Читать далее...

Серхи Роберто, полузащитник Барселоны:

Сам не знаю, как мне удалось забить. Я просто догнал мяч и сейчас очень счастлив. Это была очень сложная игра. Читать далее...

Хосеп Бартомеу, президент Барселоны:

Судьи сделали все, что могли, хотя возможно, могли бы сделать чуть больше. Мы знали, что нам нужно будет забить 6 мячей, ведь гол Кавани был ожидаем. Но мы продолжали верить в камбэк. Читать далее...

Хавьер Маскерано, защитник Барселоны:

Конечно, я нарушал правила на Ди Марии, но мы выбили ПСЖ не по этой причине. Читать далее...

Жерар Пике, защитник Барселоны:

Знаете, больницам и роддомам в ближайшие 9 месяцев надо нанять много акушерок, потому что сегодня многие займутся любовью. Читать далее...

Иван Ракитич, полузащитник Барселоны:

Мы не могли не верить. Отыграть 0:4 трудно, но это футбол. Мы видели, что произошло на Супербоуле – в спорте возможно все. Это Барселона — лучшая команда в мире, и мы собираемся дальше идти к своей мечте в Лиге чемпионов.

Неймар, нападающий Барселоны:

Это лучший матч в моей жизни – и в плане развития событий, и в плане голов, и по общему уровню игры команды. Прекрасный момент. Я очень счастлив.

Мы еще до матча знали, что способны обыграть любую команду. Мы верим друг в друга, в команду в целом и готовы ко всему.

Андрес Иньеста, полузащитник Барселоны:

Мы знали, что если забьем, то заставим ПСЖ сомневаться. Они выбрали слишком оборонительную тактику. В футболе иногда случаются такие вещи. Но гол Серхи Роберто – просто сумасшествие. В этом и есть прелесть футбола.