Барселона — ПСЖ: что говорили игроки парижан после разгрома

Вашему вниманию подборка комментариев игроков ПСЖ после разгромного поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны (6:1).

Унаи Эмери, тренер ПСЖ:

- Мы немного успокоились и смогли забить ответный гол, даже были близки к тому, чтобы сделать счет 3:2. Решения судьи были направлены против ПСЖ, а в концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили. Читать далее...

Тиаго Силва, капитан ПСЖ:

- Думаю, что на Суаресе не было нарушения, но это не является оправданием. Нельзя винить арбитра, потому что мы сами не играли в свой футбол, мы не заслужили выхода в следующий раунд. Читать далее...

Томас Менье, защитник ПСЖ:

- Если в первом тайме у нас ничего не получалось, то во втором мы собрались. Могли пройти дальше, проиграв 1:5, но вместо этого пропустили шестой мяч — это невероятно. Такого еще не было в истории, и если есть команда, способная на такой подвиг, то это Барселона.

Адриен Рабио, полузащитник ПСЖ:

- Нам не хватило желания на поле. Мы сделали огромную ошибку. и я очень зол. Почти сразу после того, как началась игра, мы уже отставали. Мы сыграли просто дерьмово. Я даже не могу объяснить, как это случилось. Очень трудно найти слова. Когда счет стал 3:1, у нас были отличные шансы, и мы были близки к тому, чтобы пройти дальше

Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ:

- Даже несмотря на то, что нам не поставили два пенальти, мы не ищем оправданий. Мы не играли в первом тайме. После победы 4:0 в первом матче сложно принять поражение 1:6, но выбора у нас нет. После первой игры мы с полным правом рассчитывали на проход, но все знают, что в футболе это ничего не значит.

Марко Верратти, полузащитник ПСЖ:

- После гола Кавани мы немного успокоились. Я пообщался с игроками Барселоны, они говорили мне, что все кончено. Я не могу объяснить, как мы пропустили 3 гола за семь минут. Я никогда не забуду этот матч. Надеюсь, он станет уроком для всех.

Теперь нас ждет сложный этап. Мы должны найти в себе силы, чтобы не опускать голову. Нужно оставаться мужчинами. Все мы подавлены. Мы проиграли 1:6, и дело тут не в арбитре. Основная ответственность именно на нас